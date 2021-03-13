Google Meet手機版因應WFH潮 增多人共同畫面功能

疫情爆發後，不少公司都容許員工改為在家工作（WFH），因此相關的商務軟件的需求急升。Google Meet向來有提供視像會議的多人共同畫面的功能，惟手機版卻未有提供此功能。據報，Google 終於在新版本上開放有關功能。

外媒報導指，Google最近發布更新，容許所有參與者同時顯示在屏幕上，惟功能暫時只提供予iOS手機用戶，而Android版本則尚未有開通此功能。

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是次更新意味著Meet的用途變化，以往Meet較為傾向只有一名講者，並配合投影片等輔助工具的演講模式，而其餘參與者僅扮演聽眾角色。但隨著WFH逐漸流行，同事間的溝通與會議亦逐漸轉移至網絡上，所以能同時在畫面上看到所有與會者，容許用戶作多人討論變得相當重要。

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