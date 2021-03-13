約翰遜拒歸還古希臘雅典衛城雕塑 堅稱英方合法管有（附組圖）

希臘政府一直要求英方歸還大英博物館中，所收藏一系列來自希臘雅典衛城的雕塑。英國首相約翰遜（Boris Johnson）最近稱，英國才是有關雅典衛城雕塑合法擁有人，拒絕交出。希臘發聲明回應約翰遜，稱對方不清楚歷史資訊，強調雕塑是200多年前被偷往英國的。

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約翰遜接受希臘傳媒訪問時聲稱，明白希臘人民及總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）的強烈感受，但相關雕塑是19世紀初英國貴族兼外交官埃爾金伯爵（Lord Elgin）按照當時的法例取得。

約翰遜並在訪問中提及自己是牛津大學古典學畢業，對希臘歷史有認識，十分欣賞的古希臘英雄人物伯里克里斯（Pericles）。他堅稱大英博物館是合持管有雕塑，重申這是英國政府對此一貫立場。

約翰遜的回應反令希臘更加不滿，希臘正正認為雕塑是埃爾金伯爵200多年前從雅典衛城偷取。

希臘政府發聲明回應約翰遜，嘲他似不太清楚希臘鄂圖曼佔領時期的史料，可能是未有從能幹的英國官員（competent state services of his country）獲取相關資訊。

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聲明指，歷史資料證實，從來不存在埃爾金伯爵合法拿取巴特農神殿（Parthenon）雕塑這回事，大英博物館合法管有雕塑亦非事實，樂意向英國人民展示相關文件證據，證明博物館非法管有雕塑。

事實上，埃爾金伯爵是惡名昭彰的歷史人物，19世紀初從希臘掠奪大量古老雕塑回國，引來廣泛批評，遭斥摧殘文化藝術，大詩人拜倫（George Gordon Byron）亦曾嚴辭譴責他。

責任編輯：林建忠