  • 24°C
香港時間 : 2021313日 (六) 15:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Canalys：今年首季全球PC市場出貨量增逾5成　全球出貨量近5億部

新股IPO 15:26 2021/03/13

分享：

據市場研究機構Canalys的最新預測數據顯示，全球PC市場（包括台式機、筆記本電腦和平板電腦）預計2021年的總出貨量可達到4.968億台。受到疫情影響，預料供應問題的挑戰仍然存在。

Canalys預計，2021年的增長主要上半年較為突出，預計今年第一季度出貨量增54%；第二季度出貨量將增長7%。Chromebook及平板電腦為今年PC行業的兩大焦點，預計分別增長30%和8%。

PC關鍵組件供應面臨擠壓　未來實現需求

不過，Canalys預計，今明兩年將實現個位數的增長，主要因目前供應和分配存在不確定性。關鍵組件例如，顯示器、GPU及其他驅動PC內部芯片的小型芯片，在今年內大部份時間或明年仍然面臨擠壓，導致大量需求無法實現。

汽車、智能製造和智能IoT行業對組件的競爭亦為PC供應商帶來壓力，將個人電腦供應商的優先順序將下降。分析指，若該行業能克服長期存在的問題，增長水平則有望較高。

Canalys預計2021年至2025年全球整個PC市場的年複合年均增長率達3.5%，2025年全球PC市場出貨量達5.45億部。

相關文章：華為手機世界第一　Canalys：華為上季銷量首次超越三星

記者：謝卓榮

經濟 電腦設備 電腦軟件 筆記簿型電腦 桌面電腦 創新科技及應用

下一篇文章

【新世界招聘會】新世界今日舉辦招聘會　超過1萬人報名參與、最快四月上班
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港疫情】香港新增約60宗確診個案　港視股價逆市升1%
【香港疫情】香港新增約60宗確診個案　港視股價逆市升1%
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【百度孖展】百度9888首日招股　孖展暫錄近340億元、超額認購逾23倍
【百度孖展】百度9888首日招股　孖展暫錄近340億元、超額認購逾23倍
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港1.５%京東ADR低港5%　恒指夜期升43點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港1.５%京東ADR低港5%　恒指夜期升43點（不斷更新）
【新股IPO】百度9888周五起招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888周五起招股　波動市抽唔抽好？
【阿里巴巴股價】阿里巴巴據報遭破紀錄反壟斷罰款　WSJ：北京想阿里與馬雲撇清關係
【阿里巴巴股價】阿里巴巴據報遭破紀錄反壟斷罰款　WSJ：北京想阿里與馬雲撇清關係