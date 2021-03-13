Canalys：今年首季全球PC市場出貨量增逾5成　全球出貨量近5億部

據市場研究機構Canalys的最新預測數據顯示，全球PC市場（包括台式機、筆記本電腦和平板電腦）預計2021年的總出貨量可達到4.968億台。受到疫情影響，預料供應問題的挑戰仍然存在。

Canalys預計，2021年的增長主要上半年較為突出，預計今年第一季度出貨量增54%；第二季度出貨量將增長7%。Chromebook及平板電腦為今年PC行業的兩大焦點，預計分別增長30%和8%。

PC關鍵組件供應面臨擠壓 未來實現需求

不過，Canalys預計，今明兩年將實現個位數的增長，主要因目前供應和分配存在不確定性。關鍵組件例如，顯示器、GPU及其他驅動PC內部芯片的小型芯片，在今年內大部份時間或明年仍然面臨擠壓，導致大量需求無法實現。

汽車、智能製造和智能IoT行業對組件的競爭亦為PC供應商帶來壓力，將個人電腦供應商的優先順序將下降。分析指，若該行業能克服長期存在的問題，增長水平則有望較高。

Canalys預計2021年至2025年全球整個PC市場的年複合年均增長率達3.5%，2025年全球PC市場出貨量達5.45億部。

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記者：謝卓榮