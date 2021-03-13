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【白色情人節】Klook推Staycation及餐飲優惠　港麗酒店住宿連早晚餐低至37折

商業 15:21 2021/03/13

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明天（3月14日）就是白色情人節，Klook精選多間Staycation酒店低至37折起，更帶來餐飲優惠。（Klook網站圖片）

明天（3月14日）就是白色情人節，Klook精選多間Staycation酒店低至37折起，更帶來餐飲優惠，與情人甜蜜共渡情人節。

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1. 香港港麗酒店
Klook 獨家限定香港港麗酒店海景住宿度假優惠，1晚海景客房連Nicholini’s 意大利餐廳四道菜晚餐、行政貴賓廊下午茶及黃昏雞尾酒、自助早餐，平日只需HK$2,400，人均HK$1,200（原價HK$6,544）；週末（星期六、日及4月2至6日）入住只需額外多付HK$400，即HK$2,800，人均HK$1,400。即日起至5日31日入住，白色情人節、復活節、母親節亦適用。

2. 香港四季酒店
香港四季酒店餐飲住宿優惠低至半價，1 晚由豪華山景客房免費升級至豪華海景客房、雙人早餐、雙人3道菜晚餐、4件特色包點，星期日至四只需HK$2,999，人均HK$1,500（原價HK$5,900）；星期五至六入住只需額外多付HK$421，即HK$3,420，人均HK$1,710。即日起至4日29日入住，包括白色情人節，但4月1至5日除外。

3. 荃灣西如心酒店
荃灣西如心酒店的天空酒廊於3月13日、14日及20日、21日兩個週末特別呈獻「嚐味。賞櫻」套餐，由午餐套餐、下午茶套餐、晚餐套餐款款揉合了櫻花的味道。午市套餐三道菜只需HK$550，人均HK$275。下午茶只需HK$386，人均HK$193。晚市套餐四道菜只需HK$772，人均HK$386。

4. 港島海逸君綽酒店
港島海逸君綽酒店 Le 188° 餐廳及酒廊「柑橘x檸檬酒二人下午茶套餐」，星期一至五只需HK$511（人均HK$255.5，原價HK$592）；星期六至日：只需HK$559（人均HK$279.5，原價HK$647）。即日起至3月31日，白色情人節亦適用。

【麥當勞優惠】麥當勞3月14日「Pie Day」　蘋果批、香芋批只售$3.14

責任編輯：朱悅瀅

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