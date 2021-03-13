網上直播燒毀Banksy畫作 加密版畫作隨即以4倍價錢售出

英國神秘塗鴉藝術家Banksy於2006年創作的畫作《Morons》日前被燒毀，其後該畫的NFT加密數碼版本以原畫四倍價錢，即38萬美元（約296萬港元）售出。燒畫的直播吸引大量網民觀看，有藝術評論家認為，此舉是為了賣出數碼版畫作而製造的噱頭。

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YouTube帳號「Burnt Banksy」於上周四（4日）直播中，由一名男子戴黑色口罩、身穿印有Banksy另一作品《氣球女孩》圖案的毛衣，以打火機點燃《Morons》畫作。據報，《Morons》的數碼版本經區塊鏈技術處理後具獨一無二的NFT識別碼，相當於擁有了畫作所有權。

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策劃此次燒畫的Injective Protoco公司曾用9.5萬美元（約74萬港元）買下《Morons》原畫，他們認為燒畫本身是一種藝術表達。

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