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拜登演講收視竟贏特朗普 厭倦浮誇作風?

環球社會熱點 14:40 2021/03/13

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相比起長期主持電視真人騷的前任特朗普（Donald Trump），美國總統拜登（Joe Biden）的言談作風平實得多，惟拜登上任後首次黃金時間電視講話，觀看人數意外地比特朗普首次演講時多。

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美國頒布抗疫措施一周年，拜登於周四發表長約24分鐘的電視講話。按收視數據，約有1820萬觀眾透過四大主要電視台，美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、全國廣播公司（NBC）及霍士（Fox）收看。

相比之下，特朗普上任之初首次黃金時間電視講話，四大電視台的收看人數為1770萬，不及拜登。

拜登在講話中，呼籲民眾團結，指示州政府及地方政府，5月1日前令所有成年人獲得接種新冠疫苗的資格，力爭7月4日聚會慶祝獨立日。

事實上，疫情危機下，拜登那種與特朗普截然不同的穩健作風，似乎較為美國人受落，Ipsos最新民調顯示，拜登支持度達58%，獨立選民中的支持度亦達56%，而特朗普任內支持度最強時亦僅49%。

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責任編輯：林建忠

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