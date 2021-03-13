【新世界招聘會】新世界今日舉辦招聘會　超過1萬人報名參與、最快四月上班

新世界發展 （00017） 於今天舉辦招聘會。新世界表示，是次招聘會，增聘近1000個職位，超過1萬人報名參與。當中近3成求職者表示正在待業。

集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，求職者反應熱烈，顯示香港經濟正需要新的能量，又認為疫情既是低谷亦是機遇，企業創造新職位冀能注入新動力、帶動疫後新經濟，只要把握這次機遇加快轉型，香港定必能渡過難關。

集團表示，求職者最感興趣的工作範疇包括旅遊、數碼營銷、文化等。集團又指，將盡快處理2求職者申請，獲錄用者最快可於4月陸續上班。

因應疫情發展及為有效控制人流，招聘會預留約2000個名額讓求職者親身參與，現場不設面試環節。求職者可於由明日（14日）上午9時至3月31日下午5時期間，於集團網站遞交求職申請，合適人選將獲安排進一步面試。

是次招聘會於鰂魚涌K11 ATELIER舉行，提供近1000個來自新世界發展及旗下逾10間公司的職位。

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記者：謝卓榮