牛津畢業生失業近十年 入稟向父母索終生贍養費

英國一名牛津大學畢業生失業多年，近日入稟法院要求父母向他付終生「贍養費」。

現年41歲的 Faiz Siddiqui 自牛津大學畢業後，曾於任職多間律師樓，自2011年起失業。他居住在父母親名下一個位於倫敦海德公園附近的單位20年，據悉該單位價值約100萬英鎊（約1,085萬港元）。



Faiz的父母除了讓他居住在上述物業，更會每周為他提供逾400英鎊（約4,300港元）的生活費，並為他繳清所有帳單。但Faiz與父母發生一場爭吵後，其父母便打算停止對Faiz 的經濟支援。因此Faiz決定控告父母，要對方終生付他贍養費用。

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他稱自己因健康問題，是一名「脆弱的」成年子女，所以有權向父母索取贍養費。若得不到父母的經濟支援，便侵犯了他的人權。去年他的提控被家事法院拒絕受理，近日上訴法院將會審理此案。

Faiz於2016年對母校提出一宗具爭議性的訴訟，他曾控告牛津大學教導無方，課堂沉悶，令他只能獲得二級甲等榮譽，並嚴重影響其事業。因此要求大學賠償100萬英鎊，但後被高等法院判敗訴。

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