  • 24°C
香港時間 : 2021313日 (六) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

牛津畢業生失業近十年 入稟向父母索終生贍養費

環球政經 15:24 2021/03/13

分享：

英國一名牛津大學畢業生失業多年，近日入稟法院要求父母向他付終生「贍養費」。

現年41歲的 Faiz Siddiqui 自牛津大學畢業後，曾於任職多間律師樓，自2011年起失業。他居住在父母親名下一個位於倫敦海德公園附近的單位20年，據悉該單位價值約100萬英鎊（約1,085萬港元）。

Faiz的父母除了讓他居住在上述物業，更會每周為他提供逾400英鎊（約4,300港元）的生活費，並為他繳清所有帳單。但Faiz與父母發生一場爭吵後，其父母便打算停止對Faiz 的經濟支援。因此Faiz決定控告父母，要對方終生付他贍養費用。

【網民熱話】網民見工遇到呢條刁難問題感被侮辱 網友又點睇？  詳情請看[下一頁]

他稱自己因健康問題，是一名「脆弱的」成年子女，所以有權向父母索取贍養費。若得不到父母的經濟支援，便侵犯了他的人權。去年他的提控被家事法院拒絕受理，近日上訴法院將會審理此案。

Faiz於2016年對母校提出一宗具爭議性的訴訟，他曾控告牛津大學教導無方，課堂沉悶，令他只能獲得二級甲等榮譽，並嚴重影響其事業。因此要求大學賠償100萬英鎊，但後被高等法院判敗訴。

美數碼藝術家首幅純數碼藝術品 6,900萬美元天價成交  詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

牛津 英國 失業

下一篇文章

網上直播燒毀Banksy畫作 加密版畫作隨即以4倍價錢售出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月
【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月
【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【室內設計】夫妻30萬裝修上車370呎居屋　親自設計家具 增添木系風格　客廳一擺設 滿足童年回憶
【室內設計】夫妻30萬裝修上車370呎居屋　親自設計家具 增添木系風格　客廳一擺設 滿足童年回憶
【新股IPO】百度第二上市成功闖關 明日招股抽唔抽？　看清百度三大亮點
【新股IPO】百度第二上市成功闖關 明日招股抽唔抽？　看清百度三大亮點
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？