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【adidas】adidas夥RubberBand 6號影片引熱論　如何免費獲ULTRABOOST 21跑鞋？

商業 13:37 2021/03/13

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adidas新一輯廣告，找來RubberBand主音6號拍攝，介紹最新推出的ULTRABOOST 21跑鞋。（adidas網站圖片）

adidas新一輯廣告，找來RubberBand主音6號拍攝，介紹最新推出的ULTRABOOST 21跑鞋。片段中鼓勵港人堅持不要放棄，為2021注入全新能量，引起不少網民關注，認為影片貼地，又表示會買該對跑鞋。究竟ULTRABOOST 21跑鞋有何特別？現時有什麼優惠？

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ULTRABOOST 21搭配全新研發的adidas LEP（Liner Energy Push）系統，提升前掌彎曲韌性（Bending Stiffness）達15%，加上比 ULTRABOOST 20 增加約6% BOOST物料，跑鞋中底更見飽滿，同時帶來能量回饋和舒適腳感。

    點擊圖片放大
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即日起至3月14日，親臨尖沙咀 adidas 旗艦店的 Energy Hub，試穿最新 ULTRABOOST 21 並於 Energy Hub 內拍下照片或影片，即時上載至 instagram及@adidashk，購買ULTRABOOST 21 即減100元。

此外，adidas UB21 Virtual Energy Challenge正式開始，下載 adidas Running by Runtastic 應用程式，即日起至3月30日，以該應用程式紀錄運動里數，活動期間總運動里數最高的5名參加者，可獲贈ULTRABOOST 21 跑鞋一對。

另外，在活動期間完成21公里的參加者，可於3月15至30日到 adidas尖沙咀旗艦店換領 ULTRABOOST 21特別版Tee一件，限量200件。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：朱悅瀅

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