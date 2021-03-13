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【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？

新股IPO 13:09 2021/03/13

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百度於3月23日掛牌。

百度 （新上市編號：09888） 於周五（12日）起招股，百度IPO招股價上限295元，一手50股入場費14899元。百度集資最多280億元。投資界認為，雖然百度是次「街貨」極少，不過預料不會出現「爭崩頭」的情況，認購100手可穩獲一手。

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百度是次全球全售9500萬股，香港發售股數為475萬股，即街貨約95000手，若認購達到特定的需求量，觸發回撥機制，香港公開發售部分佔比最多由5%增至12%，即街貨約22.8萬手，街貨數量與早前快手 （01024） 街貨相若。若認購人數多於22.8萬人，則未能以一手一人分派。

信誠證券聯席董事張智威認為，中概股認購的人數不會太多，預料認購100手可穩獲一手。中概股自去年開始紛來港作第二上市，不過認購反應較為一般，最為火熱的中概股為京東 （09618） 及網易 （09999） ，分別吸引逾39萬及37萬人認購。

以首日招股孖展銷情計，京東首日孖展錄得逾400億元；網易則錄得近300億。相比之下，百度首日孖展錄得近340億元，其銷情為較中概股較好。

若以中抽籤率計，多隻中概股的一手中籤亦偏高，不過在京東及網易招股期間，便出僧多粥少的情況。京東一手中籤僅錄10%，若要穩中一手，則要認購40手；而網易一手中籤則錄8%，若要穩中一手，需要認購45手。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具  

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記者：謝卓榮

港股 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 集資 第二上市 IPO 孖展 中國概念股 京東（美：JD）

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