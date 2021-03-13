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新世界舉辦招聘會 疫市提供近千職位 鄭志剛：創造職位冀為香港注入新動力

理財智慧 12:48 2021/03/13

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疫情打擊本港經濟，使失業率創17年來的新高。而新世界發展（00017）今日於鰂魚涌甲級商廈K11 ATELIER King's Road舉辦「Create Jobs‧Spark Hope」招聘會，疫市下為港人提供近千個職位，吸引逾萬人參與。預計獲錄用者最快可於四月上班。

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新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示：「求職者的熱熾反應，顯示香港經濟正需要新的能量。我們相信疫情既是低谷，亦是機遇，企業創造新職位冀能注入新動力、帶動疫後新經濟，只要我們把握這次機遇加快轉型，香港定必能渡過難關。」

是次招聘會所提供的職位來自新世界發展及旗下逾10間公司，包括數碼媒體策略師、工程師、人力資源專員等，亦有因應疫後新常態及新經濟趨勢而增設的工種，如口罩「Masketing」及研發專員、皇都戲院保育大使、兒童活動策劃員、運動課程策劃員、見習企業家等。
 

曾於港龍任職空姐23年的盧小姐表示已經求職約3個月，曾寄出十多份履歷都石沉大海。「目前大部分雇主都抱觀望態度，所以十分高興新世界發展舉辦是次招聘會，提供多個新工種。」她表示有意應徵皇都保育大使，認為可以作新嘗試。近日確診數目再次回升，她認為是次招聘會有按規定實施社區距離措施，所以並不擔心。

另一位參加者任先生目前正任職自由身教練，但受疫情影響令收入減半。他慨嘆：「市道差，運動員更加難搵工。」他指因得悉招聘會有大量職位，所以前來了解。他表示對見習企業家一職有興趣，望藉此轉型。

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若未能親臨招聘會，求職者仍可於3月14日上午9時至3月31日下午5時，於集團網站遞交求職申請。

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撰文 : 趙家盈

新冠肺炎疫情 疫情 新世界發展（00017） 求職招聘 招聘會 職業博覽

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