【315晚會】揭發侵犯消費者權益個案 今年315晚會或劍指互聯網金融？

內地中央電視台自1991年開始，除了2020年因疫情順延至7月外，在每年3月15日的國際消費者權益日，都舉行「3．15晚會」，主題是保障消費者權益，當中揭露商家的不法或欺詐行為，其中不乏大型企業的產品，如2013年指出蘋果手機的「售後門」，維修手機以舊零件而非全新零件替換。

今年「3．15晚會」主題為「提振消費，從心開始」，參與政府機構包括最高人民法院、最高人民檢察院、中央網路安全和信息化委員會辦公室、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、公安部、司法部、交通運輸部、農業農村部、商務部、國家衛生健康委員會、國家市場監督管理總局、國家藥品監督管理局、中國消費者協會等。

近期有多個行業被點名批評，包括知名車企、二手車平台、網約車平台、健身等，市場觀望互聯網金融會否登上「3．15」晚會。

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