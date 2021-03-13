【大行點睇】科技股估值仍太貴 摩通看好周期性股份跑贏

摩根大通日本以外亞洲股票研究主管James Sullivan表示，隨著商業周期改善，周期性股票將在中長期帶動股市向上，同時認為科技股的估值仍然太高。

近期美國國債利率向上，打壓估值相對較高的股票，投資者將資金從科技股及成長型股票轉移到金融、能源及工業類股票。James Sullivan指價值股的急速反彈，為市場極端波動的結果，同時成長股雖然有所反彈，但中長期仍看好前者的表現。

James Sullivan解釋指，收益率曲綫對大型金融機構的整體盈利有刺激作用，同時該行看好消費類股票。同時，雖然預期科技股估值仍然在高水平，不過相對看好半導體領域的公司，因為全球芯片供應仍然短缺。

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