【阿斯利康疫苗】世衛派定心丸讚優秀 稱沒理由不使用

英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)及牛津大學研發的新冠疫苗,因有人接種後出現血栓,引發多國骨牌效應式停用。世界衛生組織(WHO)專家為今次牛津疫苗危機降溫,形容牛津疫苗優秀,又稱沒有理由不使用。

世衛發言人哈里斯(Margaret Harris)在日內瓦見記者,談及今次牛津疫苗危機,強調未發現疫苗與一些健康問題間,存在因果關係,形容各國停用純粹是審慎起見,並稱會繼續使用牛津疫苗。

哈里斯大派定心丸,形容牛津疫苗優秀(excellent),又稱沒有理由不使用(no reason not to use it)。

加拿大當局亦試圖平息外界憂慮,衛生部長哈伊杜(Patty Hajdu)稱,二月底授權使用牛津疫苗前,已作徹底檢視,沒有疫苗安全憂慮;加拿大首席衛生官譚詠詩更稱,會毫不猶豫接種。

丹麥早前一名60歲婦人早前接種牛津疫苗後,因血栓死亡,引發丹麥停止為民眾接種牛津疫苗,其後多國都跟隨,包括挪威、冰島、保加利亞、泰國等。歐洲藥品管理局(EMA)指近500萬已接種牛津疫苗的人中,據報有30宗出現血栓的個案,發病率與普通群體相同。

責任編輯:林建忠