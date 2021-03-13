【阿斯利康疫苗】世衛派定心丸讚優秀 稱沒理由不使用

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學研發的新冠疫苗，因有人接種後出現血栓，引發多國骨牌效應式停用。世界衛生組織（WHO）專家為今次牛津疫苗危機降溫，形容牛津疫苗優秀，又稱沒有理由不使用。

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世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）在日內瓦見記者，談及今次牛津疫苗危機，強調未發現疫苗與一些健康問題間，存在因果關係，形容各國停用純粹是審慎起見，並稱會繼續使用牛津疫苗。

哈里斯大派定心丸，形容牛津疫苗優秀（excellent），又稱沒有理由不使用（no reason not to use it）。

加拿大當局亦試圖平息外界憂慮，衛生部長哈伊杜（Patty Hajdu）稱，二月底授權使用牛津疫苗前，已作徹底檢視，沒有疫苗安全憂慮；加拿大首席衛生官譚詠詩更稱，會毫不猶豫接種。

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丹麥早前一名60歲婦人早前接種牛津疫苗後，因血栓死亡，引發丹麥停止為民眾接種牛津疫苗，其後多國都跟隨，包括挪威、冰島、保加利亞、泰國等。歐洲藥品管理局（EMA）指近500萬已接種牛津疫苗的人中，據報有30宗出現血栓的個案，發病率與普通群體相同。

責任編輯：林建忠