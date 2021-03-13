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【美國制裁】小米獲美法院批出臨時禁制令　阻國防部列為制裁名單、MSCI不會剔除小米B類股

新經濟追蹤 11:42 2021/03/13

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小米 （01810） 此前起訴美國國防部和財政部有最新進展。 美國聯邦法官於昨晚（12日）發出初步禁制令，禁止美國國防部將小米列為「與中國軍方相關企業」政策生效或實施。

相關文章：小米起訴美國國防部及財政部　要求從黑名單中除名

小米回應表示，將公司列入中國涉軍企業名單是一個武斷而隨意的決定，又強調小米是一家獨立經營管理的上市公司，股權分散、股票公開交易。公司的電子產品均是面向普通消費者。

於今年1月份，美國政府列入與中國軍方相關的制裁名單。隨後，小米在美國哥倫比亞特區聯邦地方法院對美國國防部和財政部提起法律訴訟。

小米有機會獲得勝訴

外電報道指，美國哥倫比亞特區地方法院法官Rudolph Contreras認為，小米很可能會贏得全面撤銷禁令，並發出初步禁制令防止小米受到「無法彌補的損害」。Rudolph Contreras又指，美國國防部此舉「具有任意性且反覆無常」，剝奪小米的正當法律程序（due process）的權利。

國防部沒有於周五晚作出回覆。

另外，MSCI又表示，目前不會從MSCI ACWI或MSCI中國全股票指數及相關非市值加權指數或訂制指數中，剔除小米B類股，未來將繼續關注小米後續發展。

相關文章：【小米股價】回購消息刺激小米升逾8%　北水掃小米、逾千個沽盤排隊24元趁反彈獲利

【小米股價】MSCI推遲周五決定是否剔出小米　小米「脫富」160億成交股價保不失

記者：謝卓榮

股票 港股 小米 小米集團－W（01810）

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