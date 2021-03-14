【美國制裁】小米周一憧憬反彈　獲美法院批禁制令阻入黑名單　MSCI保留小米

小米 （01810） 此前起訴美國國防部和財政部有最新進展。 美國聯邦法官於12日（周五）發出初步禁制令，禁止美國國防部將小米列為「與中國軍方相關企業」政策生效或實施。小米表示，美國將小米列入中國涉軍企業名單是一個武斷而隨意的決定，又強調小米是一家獨立經營管理的上市公司，股權分散、股票公開交易。公司的電子產品均是面向普通消費者。

納指上周五最多跌1.8%，收市跌幅縮至0.6%，加上北水上周五實錢掃貨逾30億元，最新進展有利紓緩小米壓力，小米由1月5日高位35.9元，跌至現時22.75元，高位累跌37%，市盈率36倍。

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於今年1月份，美國政府列入與中國軍方相關的制裁名單。隨後，小米在美國哥倫比亞特區聯邦地方法院對美國國防部和財政部提起法律訴訟。

小米有機會獲得勝訴

外電報道指，美國哥倫比亞特區地方法院法官Rudolph Contreras認為，小米很可能會贏得全面撤銷禁令，並發出初步禁制令防止小米受到「無法彌補的損害」。Rudolph Contreras又指，美國國防部此舉「具有任意性且反覆無常」，剝奪小米的正當法律程序（due process）的權利。

國防部沒有於周五晚作出回覆。

另外，MSCI又表示，目前不會從MSCI ACWI或MSCI中國全股票指數及相關非市值加權指數或訂制指數中，剔除小米B類股，未來將繼續關注小米後續發展。

小米2019年2月28日收市後納入MSCI系列指數，當日成交額31億元。今年3月11日小米遭剔除富時指數，當日成交160億元，而小米2018年7月13日納入富時指數，當日小米成交額76億元。



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記者：謝卓榮

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