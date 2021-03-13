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【小米制裁】反擊美國制裁令初見成效 小米股價終見曙光？

股樓投資 11:33 2021/03/13

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國際指數公司MSCI明晟指，現時不會把小米集團 （01810） 從MSCI ACWI或MSCI中國全股票指數及相關指數中剔除。MSCI的行動是因應小米早前入稟美國聯邦法院，尋求阻止美國政府對小米的投資禁令。

大行給予小米目標價：

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今年1月14日，9間中國企業被美國國防部列入「與中國解放軍有關」的名單。標普在3月11日公布，在3月15日開市前將把小米公司從標普道瓊斯指數中剔除，而富時羅素則在3月12日將小米從全球指數中剔除。

除了入稟法院外，小米亦本周五（12日）開市前公布100億元的股份回購計劃。

小米於周五收市升4.1%至22.75元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

小米集團－W（01810） 港股 股票 解放軍 國際指數 美國 中國 回購 制裁 目標價

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