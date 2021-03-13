【疫苗護照】歐盟不認可中俄疫苗 稱須獲監管當局批准

新冠病毒疫情持續，歐盟部署推出疫苗護照，辨識已接種人士，讓跨國旅行得以恢復。惟有歐盟官員表示，只會認可獲歐盟相關部門批准使用的疫苗，意味部分歐洲國家，如匈牙利採用的中俄疫苗，不被歐盟疫苗護照認可。

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歐洲新聞台（Euronews）報道，歐盟司法事務專員Didier Reynders已明言，成員國有權安排國民接受各種疫苗，但若要取得旅遊許可，則必須是獲歐盟認可的四款疫苗，即輝瑞（Pfizer）、阿斯利康（AstraZeneca）、Moderna及強生（Johnson&Johnson）所研發的疫苗。

報道指，使用未獲歐洲藥品管理局（EMA）認證的疫苗，不受歐盟責任條款及品質管制涵蓋。

疫苗護照方案3月17日才出爐，Euronews報道稱，相關的綠色通行證制度設有日落條款，只限在疫情期內實施，此外，經測試及隔離後，民眾仍可出行，因此疫苗並非出行的先決條件。

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新冠疫情肆虐歐洲，出入境限制措施嚴重打擊旅遊業，一些依賴旅遊業的南歐國家，如希臘、西班牙、葡萄牙等，等疫苗護照抱很高期望，但亦有國家如德國對措施有保留。

責任編輯：林建忠