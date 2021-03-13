  • 21°C
香港時間 : 2021313日 (六) 06:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】道指標指再破頂 債息1年高累納指跌0.6%

股市 05:09 2021/03/13

分享：

美國1.9萬億美元紓困方案正式立法，本周末開始向民眾派發1,400美元，刺激經濟，並帶動道指標指再破頂 。另一方面，美國生產者物價指數（PPI）按年增幅為2018年10月來最勁，側面反映通脹壓力加大，刺激美國10年期債息再度升穿1.6厘水平，拖累納指反覆偏軟。
美股個別發展，道指收市仍漲293點或0.9%，報32778點；標指尾市收復失地，報3943點，升4點。納指曾挫1.8%，收市挽回大部分失地，跌78點，跌幅0.6%。

納指本周仍累升3.1%，標指升2.6%。道指累計升4.1%，是去年11月以來最大單周升幅。

銀行股造好，高盛及摩根大通分別上揚1.96%及1.19%；波音抽高6.82%，為表現最強道指成份股。

科技股再有沽壓，Facebook下挫2%，特斯拉(Tesla)跌0.84%。

美國10年債息昨持續波動，高見1.642厘，創逾1年高。數據顯示，今年來30年期國債市場表現，創過去一個世紀以來歷年同期第四差。iShares 20年期以上美國國庫券交易所買賣基金（TLT），周五一度挫2.4%，較2020年8月創下的歷史高位累計下滑20%。美銀策略師認為，債券40年牛市已經結束。

美債息與美滙扳升，金價結束連升三天走勢，紐約4月期金收市跌0.2%，斯報1719.8美元；本周累升1.3%，為7周以來表現最佳的一周。

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯：柯志宏

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 債券 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美滙 PPI 金價 國債

上一篇文章

【美股市況】美10年債息升見1.64厘　創逾1年高　納指收市僅跌0.6%（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】今年最大IPO Coupang周五早段跌2%　市值逾6500億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港疫情】香港新增約60宗確診個案　港視股價逆市升1%
【香港疫情】香港新增約60宗確診個案　港視股價逆市升1%
【阿里巴巴股價】阿里巴巴據報遭破紀錄反壟斷罰款　WSJ：北京想阿里與馬雲撇清關係
【阿里巴巴股價】阿里巴巴據報遭破紀錄反壟斷罰款　WSJ：北京想阿里與馬雲撇清關係
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港1.５%京東ADR低港5%　恒指夜期升43點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港1.５%京東ADR低港5%　恒指夜期升43點（不斷更新）
【新股IPO】百度9888周五起招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888周五起招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【百度孖展】百度9888首日招股　孖展暫錄近340億元、超額認購逾23倍
【百度孖展】百度9888首日招股　孖展暫錄近340億元、超額認購逾23倍