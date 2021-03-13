【美股收市】道指標指再破頂 債息1年高累納指跌0.6%

美國1.9萬億美元紓困方案正式立法，本周末開始向民眾派發1,400美元，刺激經濟，並帶動道指標指再破頂 。另一方面，美國生產者物價指數（PPI）按年增幅為2018年10月來最勁，側面反映通脹壓力加大，刺激美國10年期債息再度升穿1.6厘水平，拖累納指反覆偏軟。

美股個別發展，道指收市仍漲293點或0.9%，報32778點；標指尾市收復失地，報3943點，升4點。納指曾挫1.8%，收市挽回大部分失地，跌78點，跌幅0.6%。

納指本周仍累升3.1%，標指升2.6%。道指累計升4.1%，是去年11月以來最大單周升幅。

銀行股造好，高盛及摩根大通分別上揚1.96%及1.19%；波音抽高6.82%，為表現最強道指成份股。

科技股再有沽壓，Facebook下挫2%，特斯拉(Tesla)跌0.84%。

美國10年債息昨持續波動，高見1.642厘，創逾1年高。數據顯示，今年來30年期國債市場表現，創過去一個世紀以來歷年同期第四差。iShares 20年期以上美國國庫券交易所買賣基金（TLT），周五一度挫2.4%，較2020年8月創下的歷史高位累計下滑20%。美銀策略師認為，債券40年牛市已經結束。

美債息與美滙扳升，金價結束連升三天走勢，紐約4月期金收市跌0.2%，斯報1719.8美元；本周累升1.3%，為7周以來表現最佳的一周。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：柯志宏