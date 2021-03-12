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【手遊排名】全球首五位手遊三個同騰訊有關 騰訊手遊王國雄霸全球？

股樓投資 23:41 2021/03/12

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研究機構Sensor Tower公布2月全球手遊排名，騰訊 （00700） 旗下遊戲再次奪得首兩位。其中《PUBG Mobile》於2月收入榜排第一，按年增16.2%至2.5億美元，當中有近三分之二收入來自內地，美國及沙特收入分別佔7.4%及3%。

大行給予騰訊目標價：

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騰訊另一遊戲《王者榮耀》則排行第二，收入按年升57.2%至2.19億美元，其中有95.6%收入來自內地，1.6%收入來自泰國。至於另一內地遊戲公司米哈遊，旗下遊戲《原神》排行第三，AR遊戲《Pokemon Go》則排行第四。剛於美國上市的《Roblox》則排行第五，值得留意騰訊亦是Roblox的股東。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 騰訊控股（00700） 電玩手遊 Pokemon 騰訊 遊戲

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