【業績︱水泥股】華潤水泥去年多賺4%派末期息34仙　現價股息率6.7厘

▲ 華潤水泥去年多賺4%派末期息34仙 現股息率6.7厘

華潤水泥 （01313） 公布，去年盈利按年升4%至89.6億元，每股基本盈利1.283元，建議每股末期股息0.34元，按年增1.5%，全年共派0.615元。華潤水泥今日收報9.16元，現價股息率6.7厘。

去年度，華潤水泥營業額按年增2.9%至400.9億元，其中水泥業務佔收入81%。期內，水泥、熟料及混凝土對外銷量分別按年增加5.8%、減少21.0%及減少5.8%。綜合毛利率為39%，按年減少1.2個百分點。

平均售價方面，去年水泥、熟料及混凝土的價格分別為每噸372元、每噸300.7元及每立方米489.8元，按年增加0.4%、減少6.6%及增加0.7%。

華潤水泥指，集團將積極推廣水泥協同處置，推動行業綠色發展，並把握大灣區發展機遇，加快轉型創新步伐，推進產業鏈延伸的發展戰略。集團亦將持續尋求與國內外領先企業進行戰略合作機會，攜手推動中國水泥行業的可持續發展。

截至去年底止，借貸率為13.8%，按年減少5.1個百分點。

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編輯：袁諾曦