【逆市擴充】有機護膚品店Beautysaur Organic拒減價促銷　如何令生意靠穩兼擴充？

疫情下有機護膚品牌仍逆市開店，Beautysaur Organics創辦人姚皓正（Chris）透露，去年生意仍能維持2019年的水平，個別月份的生意更按年有5%增長，線上生意更按年增15%，故今年2月初於元朗短租新分店，嘗試打入新界區。

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租金下調租約彈性 短租半年試水溫

他坦言，疫情下租金大幅下調之餘，商場租約亦更具彈性，故投資6位數字，於元朗YOHO MALL短租試業。「一直想開拓新界西市場，但開新店的成本不菲，疫情下難得可短租半年試水溫，是一個好機會。開業後反應很好，預計2個月可回本，約滿後會再商討續約與否。」

舒緩紅腫及抗敏產品 疫情下需求大增

生意靠穩的背後，原來與皮膚問題有關。姚表示，疫情下不少人都有口罩肌、濕疹等問題，令舒緩紅腫及抗敏的護理產品需求大增。「疫情前緊緻及抗皺的產品較受歡迎，但疫情下不少客人都購買溫和抗敏的產品，現時7成生意均來自護膚品，化妝品只佔3成。」

靠口碑不靠促銷 姚：減價是貶低產品的價值

至於銷售策略，有別於一般零售商減價谷消費，姚直言，開店至今堅持不減價，認為減價不是維持生意的出路。「客人對產品有信心，自然會介紹給其他朋友，靠口碑不靠促銷。有時節日亦會送不同禮物，有別於減價，送產品是額外增值，減價則是貶低產品的價值。」

Beautysaur Organics創立近4年，由2017年開設網店，到2018年在銅鑼灣開設首間實體店，並於2019年開尖沙咀分店，姚認為，不少港人的要求越來越高，不再只看價錢及品牌，會了解護膚產品的成份，棄用有害物質的產品，故天然有機護膚產品是未來大趨勢。

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記者：朱悅瀅