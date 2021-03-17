【新股IPO】嗶哩嗶哩（B站）9626周四起招股 入場費19959元　集資最多247億元

百度（新上市編號：09888）剛於周三（17日）截飛，內地熱門視頻網站嗶哩嗶哩bilibili（新上市編號：09626）即接力登場，由周四（18日）至周二（23日）招股。嗶哩嗶哩（B站）將發行2500萬股，招股價上限為988元，每手20股，嗶哩嗶哩一手入場費為19959元。以嗶哩嗶哩招股上限計算，嗶哩嗶哩集資額最多247億元。高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。

百度截飛 嗶哩嗶哩接力 中概股真係抽得過？ 鄭家華：中概股愈來愈不馨香，見【下一頁】

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嗶哩嗶哩是國內熱門視頻網站，2018年在美國納斯達克上市。根據招股文件顯示，嗶哩嗶哩2020年淨營業總額按年升76%至約120億元人民幣，4項核心業務均有增長，其中佔淨營業額四成的移動遊戲，淨營業額升33%至48億元人民幣。期內，虧損按年擴大1.3倍至30.5億元人民幣。

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是次集資所得將用作支持用戶增長、內容生態及社區發展，包括尋求戰略合作關係；改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力；銷售及營銷促進品牌知名度；一般公司用途及營運資本需要。

已上市中概股首日掛牌表現

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記者：張以正