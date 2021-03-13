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【新股IPO】嗶哩嗶哩（B站）已成功闖關 傳下周招股 集資233億

股樓投資 03:27 2021/03/13

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百度（新上市編號：09888）正在招股，此前盛傳將與百度撞期的嗶哩嗶哩（B站）亦已成功在周四（11日）闖關。消息指，嗶哩嗶哩最快將於下星期展開招股。

相關文章：百度擬明日招股 集資最少30億美元抽唔抽？ 認購百度前的五大不可不知

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引述外電報道指，嗶哩嗶哩計劃集資30億美元（約232.5億港元），高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人，不過對於有關上市的報道，嗶哩嗶哩表示不予置評。

嗶哩嗶哩是國內熱門視頻網站，2018年在美國納斯達克上市。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

 

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