  • 21°C
香港時間 : 2021313日 (六) 04:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】百度9888首日招股 孖展暫錄242億超購16.3倍

股樓投資 03:51 2021/03/13

分享：

百度（新上市編號：09888）來港第二上市正式招股，綜合多間券商資料，百度首日招股暫借出近242億元孖展額，相當於超額認購約16.3倍。此外，消息指百度配售部份亦已獲足額認購。

百度擬明日招股 集資最少30億美元抽唔抽？ 認購百度前的五大不可不知，見【下一頁】

百度是次計劃發行9,500萬股股份，其中5%為本地公開發售，最高發售價295元，每手50股，一手入場費約14,899元。百度將於3月23日掛牌。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

集資所得，將用於持續科技投資，進一步發展百度移動生態、以及行使一般公司用途。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

 

中國概念股 IPO 百度集團—SW（09888） 百度（美：BIDU） 港股

上一篇文章

【新股IPO】汽車之家2518周一掛牌 暗盤升7%　一手帳面賺逾千元

下一篇文章

【新股IPO】嗶哩嗶哩（B站）已成功闖關 傳下周招股 集資233億

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【新股IPO】百度9888明日招股抽唔抽？ 入場費14899元　招股價上限295元
【新股IPO】百度9888明日招股抽唔抽？ 入場費14899元　招股價上限295元
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【新股IPO】百度第二上市成功闖關 明日招股抽唔抽？　看清百度三大亮點
【新股IPO】百度第二上市成功闖關 明日招股抽唔抽？　看清百度三大亮點
【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月
【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月