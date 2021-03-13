【新股IPO】百度9888首日招股 孖展暫錄242億超購16.3倍

百度（新上市編號：09888）來港第二上市正式招股，綜合多間券商資料，百度首日招股暫借出近242億元孖展額，相當於超額認購約16.3倍。此外，消息指百度配售部份亦已獲足額認購。

百度擬明日招股 集資最少30億美元抽唔抽？ 認購百度前的五大不可不知，見【下一頁】

百度是次計劃發行9,500萬股股份，其中5%為本地公開發售，最高發售價295元，每手50股，一手入場費約14,899元。百度將於3月23日掛牌。

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集資所得，將用於持續科技投資，進一步發展百度移動生態、以及行使一般公司用途。

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記者：張以正