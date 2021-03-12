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【Kawaii生活百貨@iM網欄】人人都要鄭中基 香港終於有首個Drive in Show

名人薈萃 22:33 2021/03/12

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香港終於有首個Drive in Show，4月24、25日在中環海濱活動空間有鄭中基的演唱會，今次的主題是「人人都要鄭中基」。主辦單位G Music的老闆Kenny Chow邀請Ronald 的主要原因是他很有正能量、無論最近電視劇中暖男爸爸的角色又或者電影中的暴龍哥，鄭中基都帶給大家開心及正能量，今次設定這個主題都是希望在疫情當中為香港人打打氣。Kenny表示邀請Ronald的過程很順利，不到十分鐘鄭中基已經答應，亦十分雀躍有興趣可以參與其中。

Kenny入行三十年，他帶過無數天王天后的藝人歌手，也主辦過無數香港、台灣、日本、韓國等偶像級演唱會和活動。疫情下娛樂行業大受影響，演唱會更停辦了一段時間，舞台、燈光音響、樂手、Dancers 台前幕後都停工了，有些為生計更轉行做送餐、揸Uber。Kenny這段時間都轉了去做口罩廠，他有感做了幾十年娛樂一下子轉行做口罩真的不容易，如果沒有醫院、老人院、政府部門的訂單客，單靠一般的訂單是不能回本。

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Drive in Show 這概念已經構思了很久，限聚令讓他重新啟動這個想法，因為要控制四人限聚，Kenny便去查詢不同單位，發覺坐在車中的人數是沒有限制，例如坐在七人車看表演、坐小巴看表演，因此覺得辦Drive in show是可行。當然因為成本問題，除了揸車入來看之外，現在後方位置也要放四人一組的座位。雖然成本很高，但Kenny覺得造就500人有工開，這個社會責任的使命，令他和團隊都十分期待鄭中基Drive in 演唱會的舉行。

補充：大會公佈車輛必需為私家車，高度為1.65米內，車內也是限四人，不可帶寵物，場內必須戴口罩。

 

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