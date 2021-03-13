【新股IPO】汽車之家2518周一掛牌 暗盤升7%　一手帳面賺逾千元

汽車之家（新上市編號：02518）將於周一掛牌，其上市前暗盤高開約4%，報183.3元，最高曾見190.5元，暗盤收市報188.5元，較招股價176.3元，升6.9%，以每手100股計，一手帳面賺1,220元。

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汽車之家表示，扣除包銷費及發售費用前，上市集資總額預期約35.6億元，用於技術及產品開發、孵化新業務、提高國內外地位並發展汽車生態系統等。集團已向國際包銷商授出超額配股權，可以自上市日起至4月8日行使，超額配股權最多約15%。

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記者：張以正