【螞蟻上市觸礁】胡曉明辭任螞蟻集團CEO 由董事長井賢棟兼任

▲ 胡曉明宣布辭任螞蟻集團CEO。

內地《36氪》報道，阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團首席執行官胡曉明內部發信，表示自己將辭去螞蟻集團CEO一職，未來將負責螞蟻生態社會公益相關項目。胡曉明離任後，螞蟻集團董事長井賢棟將兼任CEO。

螞蟻集團發言人表示，情况屬實，董事會基於個人意願同意這一請求，感謝胡曉明對公司的努力和付出。

英媒：馬雲常乘私人噴射客機往北京 積極斡旋螞蟻集團未來【下一頁】

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螞蟻集團去年上市前夕，馬雲、井賢棟、胡曉明被人行、銀保監會、證監會等監管部門約談，隨後螞蟻集團中港A+H上市煞停。螞蟻集團業務面臨整改，外媒在農曆新年前報道，螞蟻集團與監管部門已達成整改方案協議，惟至今仍未公佈。

胡曉明為阿里巴巴合夥人之一，於2005年6月加入阿里巴巴集團，2014年出任阿里雲總裁，並自2018年起任螞蟻金服總裁，再於2019年出任天弘基金董事長、網商銀行董事長以及螞蟻集團CEO。

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編輯：陳健婷