【騰訊700】騰訊46億元入股 日本最大電商平台樂天

面對本土趨緊的經營環境，騰訊(00700)亦加快海外投資步伐。公司宣布，入股日本最大電子商貿企業樂天集團(Rakuten)，以尋求數字娛樂和電商的戰略合作。

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獲騰訊入股的樂天認為，騰訊集團等入股可通過合作提高服務水平，有助於提高樂天集團的競爭力和發展勢頭。騰訊則表示，騰訊期待在包括數字娛樂和電子商務在內的活動中開展戰略合作，為用戶創造價值，共同構建互聯網生態系統。

樂天集團以第三方配股增資的形式，分別向騰訊、美國沃爾瑪及日本郵政等配股，籌集約2420億（日圓．下同）（約172億港元）。其中，日本郵政將出資約1500億圓，佔股8.3％。騰訊子公司將出資3.6％（約650億圓即46億元），沃爾瑪出資0.92％（約166億圓）。公司稱，集資所得主要用於經營手機業務的樂天移動（Rakuten Mobile），以完善５Ｇ基站等。

騰訊去年亦多次在日本進行投資，包括收購當地影音及遊戲軟體公司Marvelous兩成股權，以及投資電子遊戲開發商白金工作室等。

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