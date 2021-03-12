【騰訊700】騰訊金融業務突傳面臨監管 尾市急挫全日跌4%

外電引述消息人士報道，繼阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團後，同樣有份經營金融業務的騰訊（00700）將成為金融監管當局下一個目標，騰訊尾市股價轉跌，一度低見647.5元。全日收報650.5元，下跌4.4%。

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騰訊回應指，已經收到通知並高度重視，會嚴格根據監管部門要求，全面做好相關的合規申報工作。

報道指，象徵性的罰款僅僅只是個開始，與螞蟻集團一樣，騰訊可能被要求成立金融控股公司，涵蓋其銀行、保險、支付服務業務。消息指，螞蟻及騰訊將遵守更嚴格的法規，為其他金融科技參與者樹立先例，此舉或標誌內地加快遏制科網巨頭的影響力。

騰訊金融業務包括開設微信支付，財付通及理財通等支付平台。截至去年第3季，騰訊金融科技及企業服務營業額增加按年增加25％至895.92億元人民幣，佔總營業額約25%。

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