  • 23°C
香港時間 : 2021312日 (五) 23:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊金融業務突傳面臨監管 尾市急挫全日跌4%

股樓投資 22:52 2021/03/12

分享：

外電引述消息人士報道，繼阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團後，同樣有份經營金融業務的騰訊（00700）將成為金融監管當局下一個目標，騰訊尾市股價轉跌，一度低見647.5元。全日收報650.5元，下跌4.4%。

【大行點睇】花旗料內地銷售復甦 籲買入滔搏  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

騰訊回應指，已經收到通知並高度重視，會嚴格根據監管部門要求，全面做好相關的合規申報工作。

報道指，象徵性的罰款僅僅只是個開始，與螞蟻集團一樣，騰訊可能被要求成立金融控股公司，涵蓋其銀行、保險、支付服務業務。消息指，螞蟻及騰訊將遵守更嚴格的法規，為其他金融科技參與者樹立先例，此舉或標誌內地加快遏制科網巨頭的影響力。

騰訊金融業務包括開設微信支付，財付通及理財通等支付平台。截至去年第3季，騰訊金融科技及企業服務營業額增加按年增加25％至895.92億元人民幣，佔總營業額約25%。

[阿里巴巴9988] 傳阿里面臨 破紀錄反壟斷罰款 或需剝離非電商資產   詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

反壟斷 Fintech 騰訊控股（00700） 港股

下一篇文章

【Kawaii生活百貨@iM網欄】人人都要鄭中基 香港終於有首個Drive in Show
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房
【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月
【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議　網民：不會有公司願意等你一個月
【新股IPO】百度第二上市成功闖關 明日招股抽唔抽？　看清百度三大亮點
【新股IPO】百度第二上市成功闖關 明日招股抽唔抽？　看清百度三大亮點
【新股IPO】百度9888明日招股抽唔抽？ 入場費14899元　招股價上限295元
【新股IPO】百度9888明日招股抽唔抽？ 入場費14899元　招股價上限295元
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？