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【名人看法】新世界鄭志剛：協助香港初創打入國際市場 新世界集團投資Rice Robotics 協助研發專屬機械人

理財智慧 00:05 2021/03/15

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新世界發展有限公司(0017)宣布投資本港初創公司Rice Robotics，共同研發香港首個集送餐、消毒、巡邏等多功能於一身的港產機械人，為新世界旗下K11集團專屬型號，預計將於今年底面世，稍後將舉辦命名活動，邀請公眾發揮創意，為專屬機械人命名。與此同時，新世界亦會向 Rice Robotics訂購60部消毒機械人，以協助K11 MUSEA的清潔。

早前K11 MUSEA旗下的餐廳「名潮食館」爆發群組感染，因此商場主動實施閉館一星期。閉館期間，商場出動由Rice Robotics所研發的消毒機械人協助全館的徹底清潔及消毒。

在專屬K11特定型號方面，Rice Robotics創辦人兼行政總裁李國康透露K11機械人外觀會更得意可愛，而機器人所穿着的衣服亦有所不同，而且更會有特別功能，與此同時會在疫情過後也會開發更多功能為K11 MUSEA帶來持續性。

新世界發展有限公司執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示：「機械人技術的應用對全球企業在『疫後新常態』的發展更加重要。K11 MUSEA使用Rice Robotics的消毒機械人，正正展示香港的機械人技術能如何為全球防疫抗疫出一分力。因此，集團除了透過Impact Kommons培育本地具潛力的初創，更直接投資及提供應用場景，協助初創衝出香港、打入國際市場，同時培育本地科研人才，體現集團『創造共享價值』（Creating Shared Value）的企業精神。」

Impact Kommons是新世界發展有限公司所帶領的初創企業加速計劃，也是香港首個以聯合國可持續發展目標為本的計劃。計劃以科技改善環保、健康、氣候及可持續發展等議題的綠色初創企業 (Green Tech)，利用創新科技為香港以至全球解決當前難題。與此同時，集團也會透過在亞太區的營商經驗和網絡，為初創企業的科技試行和商業化提供支援和實踐平台。

 

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責任編輯：羅浩濂

 

可持續發展 K11 MUSEA 鄭志剛

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