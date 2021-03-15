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【筍盤推介】 鐵路上蓋大型屋苑落樓就係商場 望翠綠景3房戶間隔好實用 叫價仲平過銀行估價

股樓投資 12:02 2021/03/15

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最近本港疫情再轉為嚴峻，但樓市氣氛依舊暢旺，最近市場換樓成交也不斷，有多個大型屋苑，而且屋苑樓齡相對較新的將軍澳區，也是位於鐵路沿線，成買家尋盤的心水之選。

【樓市現象】買樓收租回報夠穩陣 投資者遇「冇樓睇」低水盤 一筆過480萬買嘉湖山莊2房，詳見【下一頁


以下介紹的放盤位於新都城，位處將軍澳港鐵寶林站的新都城，為鐵路上蓋物業，基座為大型購物商場新都城中心，為東九龍最大型商場之一。新都城於1996年至2000年間分 3 期落成，樓齡只有20餘年，共提供21座大廈，涉6,768伙，實用面積介乎363至 735平方呎，間隔為2房至3房，成不少換樓客的目標。

【綠置居2021】鑽石山站旁啟鑽苑料5月推 市傳5折出售 樓價118萬起 首期最平5.9萬可上車，詳見【下一頁


是次介紹的單位位於新都城一期6座極高層D室，單位實用面積526平方呎，間隔為3房一套，業主叫價905萬元。單位最大賣點是叫價較銀行估價低逾30萬元，叫價低水，而且單位外望翠綠開揚景色，而且間隔四正，適合換樓客。

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
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    +9

 

放盤詳細資料如下：

放盤單位: 新都城一期6座極高層D室（物業編號: AC95235019）
 
實用面積： 526平方呎
間隔： 三房一套
叫價： 905萬
賣點：
  • 中國銀行網上即時物業估值達938萬元（估價日期 : 2021年3月11日），單位現時叫價較估值低33萬元
  • 鐵路上蓋物業，交通便利
  • 基座為大型購物商場，生活配套完善
  • 景觀開揚
  • 間隔寬敞實用

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3voeqht

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

【低水上車】呢度仲有樓價低過2球之選 買家睇樓一日即撲入市 198萬購2房，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

鐵路 成交 疫情 低水 商場 估價 放盤 物業 新都城中心 Metro City Plaza 新都城

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