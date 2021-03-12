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【樓市現象】買樓收租回報夠穩陣 投資者遇「冇樓睇」低水盤 一筆過480萬買嘉湖山莊2房

股樓投資 20:18 2021/03/12

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低息環境持續，銀行定存愈來愈見低息，手上持有大筆資金的人士，不少選擇「買磚頭」收租。樓價再創高位，但最近仍有不少投資者入市買樓收租。

【綠置居2021】鑽石山站旁啟鑽苑料5月推 市傳5折出售 樓價118萬起 首期最平5.9萬可上車，詳見【下一頁
 
祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，日前天水圍嘉湖山莊1期(樂湖居)錄得一宗區內投資客「不睇樓」成交個案，上述所錄成交單位為1期3座低層F室，實用面積449平方呎，為兩房兩廳。

【天價租金】山頂超豪洋房種植道11號135萬租出 料創全港最貴租金 一個月租金夠買將軍澳車位，詳見【下一頁

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上述單位日前獲區內投資客垂青，由於單位處於生約交吉期，故未能視察內籠，買家曾睇過同類型單位，主要鍾情屋苑屬區內規模最大的私樓，配套一應俱全，加上原業主願意提供議價空間，減價5萬，上述買家有感單位價格符合預算，遂便決定「不睇樓」以480萬並一筆過付款購入上址作長線投資收租之用，以實用面積計算平均呎價為10,690元，稍低市場價成交。

原業主於2014年以約315萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達165萬。黃肇雯續稱，該單位現時租約的租金大約為1萬元，租金回報率可達2.5厘。
 
 【上車之選】仲有平過「4球」私樓? 屯門樓仔2房戶 區內客斥389萬元承接自住，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

收租 低水 樓價 天水圍 嘉湖山莊

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初步確診者曾到訪入境處大樓 到2樓遞交表格 逗留少於15分鐘 已安排清潔和消毒
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