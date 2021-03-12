【網民熱話】網民見工遇到呢條刁難問題感被侮辱 網友又點睇？

見工面試除了考驗你IQ之外，EQ亦同樣重要，特別是當對方冷嘲熱諷你的時候，如何得體地回應也是一種學問。有網民在網上討論區以「去見工好似畀人侮辱咁」為題發帖，指自己早前在一間公司面試，當自我介紹後，面試官問了一道假設性問題。該面試官問：「如果明天有個大project要交，臨時顧客有東西要求更改，但你今晚又要看演唱會，那你會怎麼辦？」詎料當樓主回應後被故意刁難樓主，而且語氣衰到好像樓主求他一般，惹樓主十分生氣。

【職場熱話】面試遇HR說有機會合作 最終卻無回音 網民：只是客套說話 【下一頁】

「刁難面試官」面試經過：

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帖文一出不少網民留言，一些網民認為問得這些問題不是有心想請人，「舊式HR風格，這些公司不加入都罷，分分鐘公司的文化一定『奴隸式』」，「立即起身走人， 反正這公司都不會請你」，「這個時勢大把人不是有心想請人，只是約人上來玩一玩就算」。然而，有些網民認為現實上有機會遇上這類客人「你是不是傻，做 Agency 就是要這樣， 你這樣都覺得被侮辱，若果真是請你 你如何應對別人的 in house?」，「其實做 Agency 真是這樣，不要說笑啦」，「老闆請你回來就是負責解決問題，點知你問回老闆問題，那老闆為甚麼要請你呀？」

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責任編輯：陳頌潔