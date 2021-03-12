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初步確診者曾到訪入境處大樓 到2樓遞交表格 逗留少於15分鐘 已安排清潔和消毒

環球政經 19:55 2021/03/12

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入境處表傍晚接獲衞生防護中心通知，一名新冠肺炎初步確診者於3月9日曾短暫到訪灣仔入境事務大樓2樓，入境處已安排清潔和消毒程序。

【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單：【下一頁

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據悉，該名初步確診者於本月9日曾到訪大樓2樓遞交表格，期間短暫逗留少於15分鐘，入境處會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，配合衞生防護中心的檢疫措施。

高先電影院獲接報 一名新冠肺炎確診者於上周日到訪 下午到訪者要留意：【下一頁

另外今日錄得20多宗初步確診個案，當中一名34歲女子疑產後感染曾到藍田母嬰健康院；西營盤Ursus Fitness群組繼續擴大，衞生防護中心傳染病處主任張竹君料健身中心已傳播多日出現二代感染，呼籲曾到港島區健身中心市民檢測。

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責任編輯：翁嘉陽

入境處 灣仔

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