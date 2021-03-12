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【網民熱話】男友炒孖展輸首期 事主獲細佬賣車相助仍欠22萬 網民大嘆：仲留戀係咪想第時破產？

股樓投資 20:59 2021/03/12

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早前在討論區有網民發帖，指男友用他們的買樓儲備炒孖展，還輸了一筆錢，問網民怎麼辦。當時不少網民都勸喻事主分手。近日事主再度到討論區發帖，指自己正在和男友冷戰，而弟弟為了幫她而賣車套現，但現在還欠22萬。

【網民熱話】男友用買樓儲備炒孖展 輸了沒錢付首期　網民：長痛不如短痛 【下一頁

事主稱自己作為一個巨蟹座女仔，習慣逆來順受。強調很想擁有一個自己的家，「為了將來， 我會『攝高枕頭』想下這8年我識了個甚麼人」 。她表示現在正在與男友冷戰，暫時不想理會他，「要錢要樓不要衰男人」。

事主更指弟弟為了幫助他，賣車套現，令事主感到十分內疚，「我覺得自己任性害了他」，於是答應他買樓後會為他留房間，讓他來陪伴自己。雖然事主已經問了多名朋友借錢周轉，但現在尚欠22萬才夠付首期。

【樓市現象】疫情反彈未有影響睇樓量 十大屋苑周末睇樓量連升四周 呢個屋苑多咗2成人睇樓 【下一頁

不少網民都留言大讚「都是屋企人最好」，另外亦有不少人勸喻事主分手，「分手吧，還留戀是不是想日後破產？」、「8年真是長，真是一個很大的教訓」、「 不理不理還雖理！醒未呀？還借錢？」、  「想清楚比較好，結了就一世，日後離婚想再認識另一個就很難，單位有沒有可能自己供？自己可以解決就和他分手吧。」

【延伸閱讀】鑽石山站旁啟鑽苑料5月推 市傳5折出售 樓價118萬起 首期最平5.9萬可上車 【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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