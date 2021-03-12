【美股分析】沽平台軟件股並轉至半導體股 摩根股票分析師另推兩類股

摩根大通亞太股票分析主管James Sullivan接受外媒訪問時指，周期股將受惠經濟復甦，而成為中至長期引領股市上升的板塊。他指，留意到周期及防守股在這段調整期間不跌反升，認為金融、能源、工業為首的周期股，及以健康護理、必需消費品為主的防守股，將會在未來提供穩定的盈利及股息。

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Sullivan解釋指，孳息曲綫陡峭令大型金融機構的盈利能力提升，故摩根大通亦給予銀行及保險股「增持」評級。再者，在美國總統拜登（Joe Biden）簽署1.9萬億美元的經濟刺激方案後，該行認為消費支出將會提升，利好金融股及消費股表現。

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不過，對於受惠疫情封鎖的科技股，他指科技股在股市的領導地位已達極致，即使近日科技股遭拋售後，他認為其估值較高，惟仍處合理水平。具體策略上，該行建議應由投資者應由軟件平台股轉向半導體股。他坦言，不看好大型科網平台會在今年餘下時間成為股市的火車頭。

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