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【職場熱話】勞工處「筍工」? 室內設計繪圖助理要識SketchUp PhotoShop等軟件 返五日半月薪只得10k

理財智慧 20:34 2021/03/12

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疫情下搵工難，有不少公司就算招聘都會比以往出價低，近日就有網民在勞工處的招聘網站發現了一份「荀工」，職位是室內設計繪圖助理，要求懂SketchUp、PhotoShop、AutoCAD、3ds Max等軟件，但月薪只有一萬，令網民笑言「入職後還夠資格申請公屋，又不怕會有錢剩﹐萬一失業即符合綜援資格」。

【網民熱話】月光族因疫情減出外 成功儲到數萬元　網民：人工少了 條數都是差不多 【下一頁

「荀工」詳情：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？ 【下一頁

帖文一出，不少網民都批評工薪太低「難怪經常就失業率高」、   「『少林寺公司』，入職之後可練就一身絕世武學。」、「還要做『阿四』」、「可能是剛剛設計文憑畢業，還可能是女孩子才會去做…有時畢業生為了拿一年經驗都會去試做…」

 

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責任編輯：黃苑筠

 

職位招聘 求職招聘 勞工處

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