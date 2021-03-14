【山地悠遊人生@iM網欄】重新連結世界 第一個到過所有國家的女人

上星期是三八婦女節，在這裡分享兩個鼓舞人心的故事。

美國靚女Cassie 25歲時，對工作不滿，儘管勉強能支付賬單， 但看不到未來，感到焦慮和困惑，除非盡快採取行動，踏出第一步，否則環遊世界的願望永遠不會實現。 她說服了自己， 要完成這奢侈的目標。2015年7月， Cassie 飛往帕勞， 但這不只是一個假期， 她要成為最快，第一個造訪全球196個國家的女性。



2017年2月，27歲的Cassie在18個月零10日內，實現了她的目標，並打破健力士世界紀錄。在她之前沒有任何女性可以拿出去過每個國家的證據， 這使她成為第一位有記錄，有證件或有證明， 到過每一個國家的女性。

▲ 27歲的Cassie在18個月零10日內，實現了她的目標，並打破健力士世界紀錄。(內容來自NasDaily)

除了打破記錄，Cassie想通過可持續的旅遊業促進和平。 IG賬號稱Expedition 196， 公開自己在世界各地的破紀錄之旅。 她還曾擔任過國際旅遊和平研究所的大使，一路上，她參觀學校，並會見旅遊業領導者。並且一路為冒險家和科學家收集水樣本。 她說很喜歡在世界各地尋找新穎，有啟發性的事物。

如何做到？

包括機票共花費近20萬美元，不過費用大部份是由贊助商負擔， 她自己只出了一萬美元。部分資金來自贊助商的捐贈， 如 Clif Bar及Six Senses 酒店等。她利用社交媒體如 IG作為廣告平台，換取免費住宿。

要打破世界紀錄， 要符合一些條件； 不可停留一個國家超過14日， 不可只是過境， 要有實體證明等。她最快的一次在40天內造訪15個國家。旅程極具挑戰性，她說遇到事情必須自己解決， 有時搞砸，有時無法睡眠。 處理整個196個國家的路線， 規劃，簽證， 住宿。 同時試圖在最短的時間內， 盡可能多吸收一個國家的知識。 她說最吸引的地區將是中東，從阿富汗到阿曼再到約旦和伊朗，文化非常獨特，風景美，食物美味。 她認為在新聞中聽到， 有關穆斯林和中東區域的負面消息都離真相很遠。

創造新記錄， 年紀最輕完成環遊世界的人。 2019年5月，21歲的美國人Lexie 踏上北韓，雖然只是南北韓中間的非軍事區會議室「藍色小屋」，她聲稱自己是到過世界每個國家最年輕的人。 為此她已遞交約一萬件證據，她試圖打破健力士世界紀錄， 正在審核，若核實通過，她將成為史上年紀最輕就環遊全世界196個主權國家的人。

▲ Lexie 21歲就成為史上年紀最輕就環遊全世界196個主權國家的人。（取自Lexie IG稱@lexielimitless）

從小旅行就是Lexie生活的一部分，家人帶著她到處旅行，從柬埔寨到杜拜，從阿根廷最頂端的烏斯懷亞到埃及的金字塔。 她說父母非常重視讓她接觸世界各地的各種生活方式，這對她有深遠的影響， 在她18歲時就去過72個國家。最初，她並沒有試圖打破紀錄， 只是比較勇敢， 想突破自己的極限。 直到她發現她正在激勵周圍的人，尤其是很多年輕女性受到她的啟發。2016年，萊西下定決心要打破世界紀錄。她想告訴大家，世界並不像媒體所描繪的那樣可怕，她相信人本善。

她的旅程完全自費， 她12歲起開始存錢，她與父母同住，盡量減少開銷， 不花錢在物質上， 19歲就達到目標， 有足夠的存款環遊世界了，之後她開始在家裡當旅遊諮詢顧問。 旅遊時拍攝影片分享和撰寫博客，也與一些品牌合作做廣告活動，但從未得到正式贊助。 Lexie做了很多準備功夫； 利用積分和里程來換飛票，找最划算的機票和宿舍，在社交媒體分享為旅館宣傳換取免費住宿。

她常常告訴大家， 靠斷絕聯繫讓自己重新連結世界，意思就是關手機， 然後與別人聊天。

內容參考《福布斯》

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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