【北水資金】北水吸32億　逾30億掃小米　小米逆市升4%

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【新股IPO】汽車之家2518暗盤高收 一手帳面賺千元
港股高開低走，尾市更逾600點，失守29000關。北水連續兩日吸資，惟力度有所放緩，今日錄32.1億元淨流入。小米 （01810） 因美國制裁遭多家國際指數公司剔出指數，北水力撑股價，全日有30.6億元淨買入。小米今日收報22.75元，升4.12%，成交額約142億元。
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圖看3月12日北水資金走勢
騰訊 （00700） 有4.73億元淨流入。相反，美團繼續被北水沽貨，今日再淨沽4.2億元。騰訊及美團今日分別跌逾4%及3%，收報650.5元及333元。
建行 （00939） 、中移動 （00941） 、中國宏橋 （01378） 均有逾2億元的淨流入。思摩爾 （06969） 有1.4億元，而融創 （01918） 及中電信 （00728） 分別有6941萬和2359萬元淨入。
至於淨流出，保利協鑫 （03800） 、聯通 （00762） 、藥明生物 （02269） 及中芯 （00981） 分別有1.7億、1.3億、8796萬和5115萬元淨沽。
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編輯：袁諾曦