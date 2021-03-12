  • 23°C
香港時間 : 2021312日 (五) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北水資金】北水吸32億　逾30億掃小米　小米逆市升4%

股市 19:24 2021/03/12

分享：

北水逾30億掃小米「護盤」　小米逆市升4%

港股高開低走，尾市更逾600點，失守29000關。北水連續兩日吸資，惟力度有所放緩，今日錄32.1億元淨流入。小米 （01810） 因美國制裁遭多家國際指數公司剔出指數，北水力撑股價，全日有30.6億元淨買入。小米今日收報22.75元，升4.12%，成交額約142億元。

MSCI推遲周五決定是否剔出小米，看【下一頁】

圖看3月12日北水資金走勢

    點擊圖片放大

騰訊 （00700） 有4.73億元淨流入。相反，美團繼續被北水沽貨，今日再淨沽4.2億元。騰訊及美團今日分別跌逾4%及3%，收報650.5元及333元。

建行 （00939） 、中移動 （00941） 、中國宏橋 （01378） 均有逾2億元的淨流入。思摩爾 （06969） 有1.4億元，而融創 （01918） 及中電信 （00728） 分別有6941萬和2359萬元淨入。

至於淨流出，保利協鑫 （03800） 、聯通 （00762） 、藥明生物 （02269） 及中芯 （00981） 分別有1.7億、1.3億、8796萬和5115萬元淨沽。

追蹤【北水大時代】最新消息

相關文章：【北水基金】內地基金贖回潮陰霾難消 花旗維持恒指1年目標32000

【北水流向】北水重新吸資45億　13億掃騰訊　中國宏橋意外吸12億

【小米股價】回購消息刺激小米升逾8%　北水掃小米、逾千個沽盤排隊24元趁反彈獲利

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦

小米集團－W（01810） 吸資 港股 藥明生物（02269） 中國宏橋（01378）

上一篇文章

【新股IPO】汽車之家2518暗盤高收　一手帳面賺千元

下一篇文章

【馬雲行踪】英媒：馬雲常乘私人噴射客機往北京 積極斡旋螞蟻集團未來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百度9888周五起招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888周五起招股　波動市抽唔抽好？
【恒指夜期+ADR】中概車股急升1成、騰訊ADR較港高1.8%　夜期收市升161點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概車股急升1成、騰訊ADR較港高1.8%　夜期收市升161點（不斷更新）
【新股IPO】百度周五招股　券商預留最多1000億孖展額度
【新股IPO】百度周五招股　券商預留最多1000億孖展額度
【阿里巴巴股價】阿里巴巴據報遭破紀錄反壟斷罰款　WSJ：北京想阿里與馬雲撇清關係
【阿里巴巴股價】阿里巴巴據報遭破紀錄反壟斷罰款　WSJ：北京想阿里與馬雲撇清關係
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【恒指夜期】美長債息回升　恒指夜期跌85點低水逾百點（不斷更新）
【恒指夜期】美長債息回升　恒指夜期跌85點低水逾百點（不斷更新）