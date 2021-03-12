港龍航空公司創辦人曹光彪離世 有「香港毛紡大王」之稱 享年100歲

據內媒報道，港龍航空公司創辦人曹光彪，今日(12日)凌晨2時26分，於香港港安醫院離世，享年100歲。。港龍航空由曹光彪穿針引綫下，促成與包玉剛、霍英東等人合作，正式創立。港龍航空去年因國泰航空 （00293） 在疫情打擊下資源重組，停止營運。

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曹光彪於1920年在上海出生，為本港著名的紡織企業家，有「香港毛紡大王」之稱，先後創辦「香洲毛紡廠」、「南海毛紡廠」、「港龍航空」、「港澳國際有限公司」和「永新集團」等著名企業。

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至1990年，國泰及太古集團 （00019） 從曹光彪手上收購港龍航空35%股份，中信泰富 （00267） （現稱中信股份）則收購38%。1995年，港龍航空和國泰航空合資成立「香港新機場地勤服務有限公司」（HAS），負責營運所有於停機坪的運輸及裝卸等工作。至2006年，國泰全面收購港龍航空。

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責任編輯：翁嘉陽