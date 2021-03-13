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【逆境自強】疫情打亂人生職涯　盼能重返天空

商業 14:00 2021/03/13

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Isabel認為，疫情將她的人生職涯打亂，仍然期待重返天空的她，面對復飛無期，惟有繼續專注發展自己的事業。（受訪者提供圖片）

有人靜待烏雲退去，有人選擇以乘客身份，繼續看這片藍天。曾任國泰空中服務員近13年的韋宛廷（Isabel）形容，2020年是艱苦卻又使人成長的一年，新冠肺炎疫情無情地將她的人生職涯打亂，仍然期待重返天空的她，面對復飛無期，惟有繼續專注發展自己的事業，珍惜眼前的一切。

【逆境自強】國泰空姐被裁員　兩孩媽媽轉型產後助理

如果沒有疫情的出現，我相信自己根本不會離開航空行業。

Isabel慨歎，以往在飛機上工作收入較穩定，多勞多得，連同津貼收入可達3萬至4萬元；即使「落地」調往辦公室工作，也有約2萬元收入。

做空姐需要克服時差及疲累、又要與家人別離，不過Isabel仍然很喜歡這份豐富人生的工作，更希望日後帶同兩名兒子到處遊歷。（受訪者提供圖片）

現時工作挑戰多　滿足感更大

當然，做空姐亦要克服時差及疲累、又要與家人別離，不過Isabel仍然很喜歡這份豐富人生的工作，更希望日後帶同兩名兒子到處遊歷，現在只好更努力工作，賺取金錢完成夢想。

Isabel在半年前修讀產前產後護理文憑，學習孕婦按摩、催乳、紮肚和陪月等課程，迎合港媽們的需要。由於自己的兩個兒子都是以全母乳餵哺，所以對於『上奶』、『餵奶』等問題，她都相當有信心。

而紮肚則是近年十分流行的產後修身療程，外間或會以為紮肚是手板眼見工夫，事實上，紮肚是一項專業技術，如果手勢及位置不正確，影響深遠。Isabel表示，不少媽媽因為產後身形改變，穿不上從前的衣服，感到失落且毫無自信，故她希望以自身的專業知識，助她們重拾自信。

除了要手法純熟，整個紮肚過程更着重於溝通和了解產後媽媽身體上的需要，曾擔任空中服務員的經驗，正好讓我能夠更細心、體貼地了解每位客人的需要，因助人而獲得的這份滿足感，是比以往有過之而無不及的。

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Isabel笑指，「曾經我就好似一隻雀仔周圍飛，現在就好似折翼雀仔一樣，有時都會失落和感慨。」但她表示，並不是不喜歡現時的工作模式，因為很喜歡小朋友，也很樂於助人，而且產後私人助理的工作挑戰度高，較以往更有滿足感，同時亦讓她學懂珍惜與家人小孩相處的時光。

記者：施雯雯

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