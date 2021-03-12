【馬雲行踪】英媒：馬雲常乘私人噴射客機往北京 積極斡旋螞蟻集團未來

▲ 英媒報道，根據馬雲近月的私人噴射客機飛行記錄，馬雲仍常常飛往北京。

馬雲自螞蟻集團上市觸礁後，淡出公眾視野，逾4個月來僅有一次公開露面。英國媒體引述馬雲私人噴射機飛行記錄報道，馬雲近月依然常飛北京，顯示他並未如坊間傳言般逃往新加坡或遭軟禁，也表明他「雖然跌落低谷，但遠未出局」。

報道引述飛行追踪公司Radarbox數據編制的飛行日誌，馬雲自從轉向低調後，他的私人灣流噴射客機的飛行次數大幅下降。在去年10月之前，馬雲平均每3天就會飛一次，但今年1、2月，他平均一周才飛一次，主要往北京以及海南的渡假中心。

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同時記錄顯示，當中國監管部門希望商討螞蟻事宜時，馬雲就會飛往北京。接近螞蟻集團、阿里巴巴 （09988） 以及北京監管部門的人士證實，馬雲直接介入關於螞蟻集團未來的談判，馬雲據報仍直接越過監管部門與政府高層斡旋，有馬雲友人稱「他依然有觸及非常高層的能力。」

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根據記錄，馬雲去年10月在上海發表具爭議性的演講後，次日即飛往北京並停留4日。11月1日，他再次從杭州飛往北京，中國監管部門不久即宣布約談馬雲等螞蟻高層，螞蟻集團IPO其後宣佈擱置，馬雲當時在北京停留了兩周。

馬雲再一次飛往北京是在聖誕節，當時人行、銀保監、證監會、外匯管理局二度約談螞蟻。而在今年1月底，螞蟻據報與監管部門達成重組方案，當時馬雲的私人噴射客機再次出現在北京。

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編輯：陳健婷