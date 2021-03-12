【樓市現象】疫情反彈未有影響睇樓量 十大屋苑周末睇樓量連升四周 呢個屋苑多咗2成人睇樓

踏入3月股市大幅動蕩，加上最數天冠肺炎疫情出現大反彈，有新一輪群組爆發，但對市民置業意欲似乎未有大影響。據中原地產的數據，十大屋苑周末睇樓量連升四周，本周末（3月13日及14日）錄得588組預約，按周再升4.4%。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末有九龍市區大型臨海新盤首輪開售，項目認購反應理想，為市場注下強心針，帶動二手交投氣氛亦向好。隨著疫苗面世，各國開始大規模接種，疫情得到緩解，香港樓市率先復甦，由農曆新年的小陽春發展成現時的大牛市格局，中原城市領先指數CCL最新報178.89點，創29周新高，相信樓市已重展升浪，有買家恐遲買會貴，紛紛積極睇樓，令樓市一二手皆旺。

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觀察十大屋苑本周末預約睇樓量，海怡半島期內錄得60宗預約睇樓，按周升20%。中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島3月暫錄得14宗成交，平均實用呎價約17,297元。市場氣氛回暖，成交逐漸增加，市場筍盤被極速消化，減價盤買少見少。買家追價速度未趕上樓價升幅，買賣雙方就成交價拉鋸，近一周成交步伐減慢。海怡半島本周預約睇樓量錄得60組，每呎實用叫價17,100元。

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此外，黃埔花園也獲不少準買家前往尋盤，本周末錄得70宗預約睇樓，按周升16.7%。中原地產分行經理袁顯岸表示，黃埔花園本月至今暫錄約6宗成交，平均實用呎價徘徊於16167元水平。近日樓市氣氛升溫，靜候多時的換樓客亦陸續出動，區內二手交投加快。黃埔花園本周末睇樓氣氛造好，錄70組預約，較上周升16.7%，業主見疫情時好時壞，暫未敢大幅上調叫價，每呎實用叫價維持17500元水平，相信屋苑周末交投有支持。



天水圍嘉湖山莊本周末錄得150宗預約睇樓，按周再升7.1%。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，農曆新年長假後，嘉湖山莊睇樓量持續上升，連升三周，回到一月的高水平。本月成交保持暢旺，累錄約28宗，與上月同期相若。隨著貼市價放盤買少見少，業主議價空間收窄至僅1%至2%，令本月平均實用呎價重上1.1萬元水平。然而剛需強勁，相信成交氣氛會繼續升溫。

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記者：陳詠妍