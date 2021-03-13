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【玄人‧峰語@iM網欄】「一生都是命，半點不由人」人要著眼於變數的業力 

名人薈萃 10:00 2021/03/13

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相信宿命論的，都會認為「一生都是命，半點不由人」，正正因為此信念，容易跌入過度迷信的境地。我之前也跟大家分享過我對宿命論的睇法，大抵認為人的大框架是既定的(即是大富與否，有沒有先天的疾病...…)，但當中人生內容，是可以透過人的後天去改造及改善的。換言之，我仍信有些情況下仍可以事在人為。

 

就以過去一年打擊全球的新冠疫情為例，不少人都認為這場是由天意引發無可避免的溫疫，但如果細心想一想，究竟這場是世紀大劫是「天災」?還是「人禍」? 2020年《皇極經世》之流年年值易卦為《易經》中「地火明夷」卦，意指是火入坑中，陽氣被陰氣所傷害，主大凶象，所以很多人都認為疫情是無可避免的流年大象。然而，在疫情爆發後，各國處理應變反應卻相當不一：中國採取大規模的追蹤源頭及快速隔離方法；英國則採取任由國民感染病毒而令他們產生抗體；美國國民起初則以個人自由先行而沒有戴口罩作防疫，因而發展至尾大不掉的情況。由是觀之，這場本身是天災引發的疫情，最為是因為人為失控所製造出來的人禍。

 

我引用上述的例子，目的是想大家明白命理並非是一成不變的死數，有些時候及環境下，在既定的定數內，人仍然是有所為的，事件可能仍要發生，但人為的準備可望將事件的破壞性及傷害性減低。然而，近年幫人算命，都遇到問命人當知道將有不好的事情發生之時，總是希望找到「超自然」 的方法將之預防、化解，但從沒想過如何從準備或做好自己角度出發。記得當年學藝時，師傅有一位客人登門拜訪，嘖嘖稱奇稱讚師傅神準地算出他有車禍，我還記得師傅對客人的回應是 : 「我不是希望見到你回來說我神準，我之前跟你提點小心車禍，是希望你今年盡量少架車去將發生車禍的機會減低，然而你反而多架車外出遊玩.....算命的用意你卻忘了。」這個只是冰山一角的例子，在幫人算命的旅途中，常常都遇到這些情況，當然，有人會說是福不是禍，是禍避不過，要應的始終要應，所以很多人算命是求一個「知」字。

 

事實上，算命的領域上，是有「定數」與 「變數」之分：前者是一些難以用後天的力量去改變，而後者卻可以透過人為的有所為去令事件更完備。這好比我們買一部新車回來，整架車的型號、馬力、外型、波箱、性能是既定的，這些就是定數；至於我們是可以透過換車輪、改避震、加「大包圍」、「定風翼」去改變車的性能，以迎合外在條件的變化。如果大家冬天有到日本自駕遊的經驗，換上雪車輪在雪地行走，正正就是改變「變數」去迎合「定數」。由是觀之，不要看輕人為的業力，有時候在逆境時此業力，往往就是救你一命的護身符。

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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