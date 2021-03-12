  • 23°C
香港時間 : 2021312日 (五) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Beeple創作首幅純數碼畫 5.38億天價成交

環球社會熱點 18:53 2021/03/12

分享：

美國數碼藝術家Beeple創作的首幅純數碼藝術品，於佳士得拍賣會上以6,900萬美元（約5.38億港元）的天價成交。

全球步入數碼化年代，比特幣（Bitcoin）與非同質化代幣（Non-fungible token，簡稱NFT）等加密貨幣也掀起熱潮。美國數碼藝術家Beeple創作的首幅純數碼藝術品，於佳士得拍賣會上以NFT形式拍賣，最後以6,900萬美元（約5.38億港元）的天價成交。

【Bitcoin】英男21億比特幣深埋堆填區 要求市政府幫手挖掘 【下一頁】

原名為溫克爾曼（Mike Winkelmann）的著名藝術家Beeple，自2007年5月起每日都會創作一幅數碼作品，合共創作了5,000幅數碼作品。Beeple將這批作品集結成一幅純數碼畫，並將這幅得意之作命名為《每一日：頭5000日》（Everydays: The First 5000 Days）。

Beeple自2007年5月起每日都創作一幅數碼作品，合共創作了5,000幅作品，並將其合成為《每一日：頭5000日》（Everydays: The First 5000 Days）這幅畫。

這幅畫作於佳士得為期兩周的拍賣會上，以100美元（約780港元）起價。這幅畫於拍賣會上獲33人爭相競投，最終以6,900萬美元的天價成交。

在全球仍健在藝術家的作品當中，這幅畫創下全球第三高的價格。Beeple也成為全球身價第三高的在世藝術家，僅次於Jeff Koons及David Hockney。

另外，這幅畫更是佳士得歷來拍賣的首幅純數碼作品，這間擁有255年歷史的拍賣行更與時並進，首次同時接受標準付款方式和加密貨幣以太幣。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【Bitcoin】英男21億比特幣深埋堆填區 要求市政府幫手挖掘
2021/01/16
【Bitcoin】英男21億比特幣深埋堆填區 要求市政府幫手挖掘
【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！
2020/06/20
【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！
拍賣 數碼貨幣 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 以太坊

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間20:00）

下一篇文章

【牛津疫苗】日本藥廠啟動生產 所訂1.2億劑全部日本製
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】印度增至4死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】印度增至4死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
寸爆梅根名咀摩根：以為投訴會令我收聲？錯了
寸爆梅根名咀摩根：以為投訴會令我收聲？錯了
哈里梅根脫離王室錢從何來? 原來靠父幹
哈里梅根脫離王室錢從何來? 原來靠父幹
新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間19:00）
Netflix部署封殺N人共享帳戶 迫用手機碼驗證身份
Netflix部署封殺N人共享帳戶 迫用手機碼驗證身份
【英國王室】英女王究竟講咗咩？ 英媒Q&A拆解聲明
【英國王室】英女王究竟講咗咩？ 英媒Q&A拆解聲明