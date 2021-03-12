Beeple創作首幅純數碼畫 5.38億天價成交

▲ 美國數碼藝術家Beeple創作的首幅純數碼藝術品，於佳士得拍賣會上以6,900萬美元（約5.38億港元）的天價成交。

全球步入數碼化年代，比特幣（Bitcoin）與非同質化代幣（Non-fungible token，簡稱NFT）等加密貨幣也掀起熱潮。美國數碼藝術家Beeple創作的首幅純數碼藝術品，於佳士得拍賣會上以NFT形式拍賣，最後以6,900萬美元（約5.38億港元）的天價成交。

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原名為溫克爾曼（Mike Winkelmann）的著名藝術家Beeple，自2007年5月起每日都會創作一幅數碼作品，合共創作了5,000幅數碼作品。Beeple將這批作品集結成一幅純數碼畫，並將這幅得意之作命名為《每一日：頭5000日》（Everydays: The First 5000 Days）。

▲ Beeple自2007年5月起每日都創作一幅數碼作品，合共創作了5,000幅作品，並將其合成為《每一日：頭5000日》（Everydays: The First 5000 Days）這幅畫。

這幅畫作於佳士得為期兩周的拍賣會上，以100美元（約780港元）起價。這幅畫於拍賣會上獲33人爭相競投，最終以6,900萬美元的天價成交。

在全球仍健在藝術家的作品當中，這幅畫創下全球第三高的價格。Beeple也成為全球身價第三高的在世藝術家，僅次於Jeff Koons及David Hockney。

另外，這幅畫更是佳士得歷來拍賣的首幅純數碼作品，這間擁有255年歷史的拍賣行更與時並進，首次同時接受標準付款方式和加密貨幣以太幣。

責任編輯：鄭錦玲