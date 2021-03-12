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【印度市場】傳Google計劃將部分Pixel產能轉移至印度　擴大當地產能

科技 20:40 2021/03/12

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Google正計劃在印度製造Pixel系列手機，以加大當地產能。

近年中國內地生產製造成本不斷上漲，因此不少科企有意將生產綫搬遷至印度。據外媒《ETTelecom》報道指出，Google正計劃在印度製造Pixel系列手機，同時也考慮將部分產能轉移至當地。

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報道指出，Google一名高層管理人員向媒體透露，該公司去年在印度的Pixel出貨量增加一倍。他指出，今年會繼續擴大印度產能，為求滿足印度及全球用戶需求。Google的目標是，未來在印度市場推出更多不同價格的智能手機，以爭取更大市場份額。此外，最近有消息指，Google將在6月11日發布Pixel 5 5G手機，但預計Pixel 5 5G及Pixel 4a 5G將不會在印度市場發售。

除了Google之外，據印度媒體引述消息人士指，蘋果（Apple）最近亦打算將中國境內整體產能7至10%遷移到印度。該公司為了滿足國內和國外市場需求，計劃在短期內於印度生產iPhone 12。

責任編輯：李寶如

 

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