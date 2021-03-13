【逆境自強】國泰空姐被裁員　兩孩媽媽轉型產後助理

▲ 在國泰任職空中服務員近13年的Isabel不幸被解僱，育有兩名兒子的她，沒有因為失業而灰心，更決意進修學習多門手藝，希望闖出另一片天。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情全球肆虐，隨多國實施「封關」防控措施，旅遊業近乎停擺，航空公司亦陷入史無前例的「冰河時期」。早前國泰大規模裁員，5,300名香港員工一夜失業。在國泰任職空中服務員近13年的韋宛廷（Isabel）亦不幸被解僱，育有兩名兒子的她，沒有因為失業而灰心，更決意進修學習多門手藝，希望闖出另一片天。

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Isabel本在加拿大升學，隨着當地的租金、物價持續上漲，最終決定回流返港。回港數月後，便膽粗粗地與友人參加國泰招聘會，最終踏上空姐之路，一做就做了差不多13年，打算安穩地工作，想不到最後迎來被裁的消息。

當空姐能夠周遊列國，令很多人羨慕，Isabel性格貪玩好動，喜歡駕車、滑雪、潛水，一直很享受四處飛，到處遊歷；而且又可以跟不同的同事相處，讓她不斷學習、探索及成長。

▲ Isabel性格貪玩好動，喜歡駕車、滑雪、潛水，一直很享受四處飛，到處遊歷。（受訪者提供圖片）

提供陪月服務 兼顧按摩紮肚

本已升至機艙事務長的Isabel憶述，疫情爆發前剛好懷有第二胎，暫時調往辦公室工作。直至去年10月中旬，兒子半歲便開始復飛，才剛飛了一班機，3天後隨即收到公司的解僱信。她形容心情無驚無喜，明白航空業大受重擊，公司選擇停薪裁員亦在所難免，坦言對裁員已有心理準備。

當時已經歷多個月疫情，Isabel早已理解外在環境惡劣，航空業復甦不會是一朝一夕的事情。早在半年前已報讀產前產後護理文憑，既可豐富自己的育兒知識，又可有一技傍身，幫補家計。完成課程後，手持多張文憑證書，Isabel就開始自己在Facebook等社交平台開設專頁，正式投入產後私人助理的工作。

除了提供一般陪月服務外，Isabel現時也有兼顧孕婦按摩、催乳、盆骨及恥骨閉合修復、紮肚和保母等工作。相比起在機艙的工作，她認為不比過往輕鬆。

以前在飛機上實際需要幫助的乘客不算很多，同時也是相當細微的事情；現時大部分的客人都是產後媽媽，需要照顧得更細膩，不論身心都需要調理，故做陪月一定要有愛心、細心、責任心及同理心，工作量和壓力也自然較大。

▲ 紮肚是近年十分流行的產後修身療程，Isabel希望以自身的專業知識，幫助產後媽媽重拾自信。（受訪者提供圖片）

畢竟是新手入行，對於年紀尚輕的她來說，尋找客源相對較困難。現今的媽媽要求很高，不只要求陪月持有一張陪月證書，還最好有催乳、紮肚、BB按摩等專業資格，有的媽媽還要求陪月要有烹飪證書，欠缺經驗更是一職難求。

Isabel坦言曾經感到氣餒，又曾遇到「身在福中不知福」的明星客人，不但向她訴說雞毛蒜皮的瑣事，又質疑她堅持辛苦工作的意義，讓她心情也變得低落。不過，Isabel仍然抱着堅持不放棄的態度，最近更加入產後護理服務公司，慢慢有了穩定的客人，為未來工作增添安全感。

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跳出舒適圈 逐步建個人事業

▲ Isabel希望在兼顧照顧家人小朋友的同時，亦能一步步建立屬於自己的事業。（受訪者提供圖片）

更重要的是，她希望在兼顧照顧家人小朋友的同時，亦能一步步建立屬於自己的事業。

疫情加上公司的無情，迫使自己一定要跳出舒適圈，但也因為種種挑戰成就今天的自己，所以我會更珍惜現在所擁有的一切。

記者：施雯雯