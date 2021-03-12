【裝修攻略@iM網欄】設計可以抄人嗎？我應該將裝修和設計分開嗎？

很多設計都可以DIY模仿別人的。但戶主需要注意以下事項：

一、 不要小看色差

曾有戶主嘗試模仿「無印」風格，但將顏色由淺木色變成較深的木色，那就出事了。整個單位不但變得十分老派和老土，即使該設計公司的物料也算上乘，亦完全令人連繫不上「無印」的感覺。

二、 必須一併模仿燈光

燈光是設計的靈魂。雖然不少設計圖都只是虛擬能令設計望上去更吸睛的燈光，並不真實，但好與壞的燈光配置，分別始終是大的。如果戶主想模仿一個設計，必須預留預算，將燈光的模仿放在高優先位置。



至於裝修和設計應否分開，無論是裝修與設計，或者是裝修與傢俬，分開越多份，戶主就要面對越多的協調責任和灰色地帶。所以，可以分開，但應有充份的理由。多數人的理由是想節省金錢。這是沒問題的。但你必須確保裝修公司和廠房有相關經驗和能力將該設計公司的設計變為現實。

如果設計本身很難執行，戶主可考慮找設計公司A設計，再找有相關工程經驗的設計公司B裝修，如此一樣可以節省金錢，但所承擔的風險會合理地較少。

注意一點，如果戶主將裝修和設計分開，但又需要設計公司在工程進行中進行買料或改圖上的支援，記得需要在報價階段事先協議好，向兩間公司傾好彼此的期望，以免慳錢慳不到，反而付了兩份錢。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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