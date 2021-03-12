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頂層連天台不用500萬　低密度兼有海景　屋苑最平叫價430萬

股樓投資 20:42 2021/03/12

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一般來說，頂層連天台單位較貴，但只要不嫌遠，其中也有500萬元以下之選。中原譚榮輝說，青龍頭豪景花園5座頂層，實用面積358平方呎，連226平方呎天台，景致開揚，原叫價500萬元，終以465萬元易手，實用呎價12,989元。代理說，買家為年青上車客，心儀上址高層開揚，並附連天台，價錢相宜，一睇即中，翌日即拍板承接。

資料顯示，原業主於2011年9月以199.5萬元購入單位，持貨近10年，現帳面約賺265.5萬元，物業期內升值1.3倍。譚榮輝續說，豪景花園目前約有80個放盤，入場價約430萬元，屬低層兩房單位。

位於青龍頭的老牌大型屋苑豪景花園，是華懋集團的發展項目，由28座大廈組成，提供2,830個單位，最大賣點是居住環境寧靜，不少單位有海景，遠眺汀九、青馬及汲水門大橋，更重要的是，樓價相對平，部分單位呎價低過10,000元，但缺點晁要坐一程接駁車，才出到荃灣市中心。不過，若是有車人士，相信豪景花園是「低水」之選。

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撰文 : 黃卓賢

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